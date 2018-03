På tre år har de skabt kult-programmet "Den Korte Radioavis" og ikke mindst karakteren Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, som nok er den journalist i landet, du mindst ønsker at få en opringning fra. Du drager Rasmus Bruun og Frederik Cilius ud på landets scener med forestillingen "Det Skide Show", hvor de står ansigt til ansigt med et publikum, der elsker deres radio-program - men elsker det også dem? Vi har mødt satirikerne til en snak om grænserne for satire, om at følge med i politik, om at sætte røven i klaske-højde og om et show, de helst ikke vil snakke for meget om.

I politik er der næsten ingen regler, i politisk satire er der ingen.

Nogenlunde sådan har omkring 100.000 radiolyttere tænkt, når de uge efter uge har hørt den aldrig barmhjertige og konsekvent bedrevidende seniorkorrespondent Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm og hendes diametrale modsætning af en nyhedsredaktør Rasmus Bruun flå det politiske landskab i stykker for at servere de blodige lunser direkte i æteren.

Ingen kan tilsyneladende vide sig sikker. Og derfor er de blevet så pokkers populære, spår de to hovedpersoner, Frederik Cilius (Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm) og Rasmus Bruun (gæt selv).

Frederik: De kontroversielle ting, vi siger, er et forsøg på at ramme de ting, som alle tænker, men ingen siger. Det er ligesom det, vi alle sammen ikke engang kunne drømme om at tænke på at sige, det siger Kirsten til gengæld. Og på den måde tror jeg, at det har været en stor ventil for folk.

“ Vi må nok erkende, at Kirsten Birgit er større end os. Det er hende, mange folk kommer for at se. Jeg tror, der er mange, der ville foretrække en to timer lang tale fra hende. Men det er jo lidt det, man oplever i radio-programmet, så lige præcis derfor, gør vi det ikke. Rasmus Bruun aka Rasmus Bruun

Og den ventil har der været brug for. Radioprogrammet Den Korte Radioavis er på tre år blevet kult, prisbelønnet og af mange kaldt årsagen til, at den politiske satire igen lever i Danmark. Og det er til trods for, at programmet blev tildelt et at de mest umulige sendetidspunkter (mandag til fredag fra 12-13), og at de to værter, der var udset til at lave politisk satire, ikke interesserede sig det mindste for politik. At det overhovedet blev til noget, er et under.

Rasmus: Programmet var lige ved at ryge i vasken, før vi overhovedet lavede det. Vi spiste middag med Mads (Brügger, programchef, red.) og Michael (Bertelsen, programchef, red.) og de sagde: "Vi vil have et dagligt politisk satire-program". Jeg kan ikke huske, hvem af os der sagde det, men en af os sagde: "Jeg følger overhovedet ikke med i politik". Og der skulle lige findes en grimasse, der passede.

Frederik: Men det er et arbejde, og det er så vores arbejde at holde os orienteret. Og så vil jeg sige, at Radio 27 Syv er så forholdsvis et lille sted, at der er ikke langt over til de mennesker, der sidder og arbejder seriøst med de her politiske nyheder og som er virkelig godt ind i stoffet. Dem bruger vi ofte for at blive sat ind i tingene. Der er det en kæmpe fordel for at os, at vi næsten deler skrivebord med de politiske journalister.