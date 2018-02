Koncertfænomenet Sofar Sounds fejrer sin et års tilstedeværelse i Odense med et brag af en fest. Mindst 14 bands står bag festen, der varer ikke mindre end ni timer.

Sofar Sounds er et internationalt koncertfænomen, hvor gæsterne på forhånd hverken ved, hvem der spiller, eller hvor de gør det - det meldes først ud umiddelbart før koncertsted. Idéen er, at musikken skal være i fokus og introducere publikum for musik, de måske eller ikke ville have oplevet.

Sofar Sounds Odense 1th birthday party. Musikhuset Posten, Østre Stationsvej 3510. februar klokken 15-01.30



Entre: 180 kroner (studerende 100 kroner)

Det er irske Michael Magee, der står bag Sofar Sounds i Odense, og her har konceptet allerede fået godt fat. Blandt andet vandt Sofar Sounds Odense Pindle-prisen og 20.000 kroner ved Best of Odense 2017.

Fødseldagfesten er lidt anderledes end de traditionelle koncerter. Her vides det på forhånd, at spillestedet er Posten, og de optrædende er:

Amaliel

Arbirk

Caper Clowns

Jonathan Christensen

Kajsa Vala

Lonesome Dukes

MARIYAH

Markus Valentin

Middlename Mississippi

Musoke

Sacha Kjøller

Son Of Caesar

Strawberry Blonde

The Red House