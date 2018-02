Kunst

- Der er så mange gamle mennesker, der spilder deres tid på at dvæle ved, hvad de kunne for 10-15-20 år siden. Ting, de ikke kan mere. Man bliver hjerneblæst af at tænke sådan. Hvorfor koncentrerer de sig ikke om, hvad de kan nu og får noget ud af livet. Det valgte jeg som det første at gøre."

Dalum/Filosoffen: Jørgen Mernild udstiller for andet år i træk i Filosoffen, når der om en lille uge er tæppefald for den tidligere auktionarius' penselstrøg.

I år udstiller kunstneren sammen med en kvindelig kollega. Den ukrainske Anastasia Proskurniak bidrager med sine litografier.

- Anastasia er med til at peppe det hele op. Det er anderledes. Ikke ligeså koloristisk som mit, men godt. Så der er lidt forskelligt at kigge på, siger den stadigt livsglade eksauktionarius, der samtidigt glæder sig over, at duoen til denne udstilling har fået et større rum til at skeje ud i end han havde sidste år.

- Der er både vinduer til siden og oppe ovenover, så der kommer masser af lys ind. Jeg tror, det bliver rigtig godt, slutter Jørgen Mernild.

Frugterne af den fysiologisk udfordrede kunstners anstrengelser kan nydes fra tirsdag 20. februar til søndag 4. marts - alle dage imellem 11 og 16.

Der er fernisering på åbningsdagen.