- Jeg har i mange år haft lyst til at have en morgenmadscafé. Et sted, hvor man kunne gå ind og få sig et blødkogt æg, en kop kaffe og en stille og rolig start på dagen. Så det projekt har jeg kastet mig ud i nu, fortæller han.

Han er formentlig i gang med at brygge en god kop kaffe, når han kigger op og smilende byder dig inden for med et høfligt "hej." Musikken er stadig en vigtig del af hans liv, men nu kun i weekenderne. I hverdagene nøjes han med at lytte til den jazz, som stille og roligt finder vej ud gennem højttaleren på hans nye arbejdsplads.

- Jeg er positivt overrasket over, hvor mange mennesker, der kommer herind, og udviklingen går hele tiden i den rigtige retning med flere og flere kunder. Men jeg tror på en måde også, at odenseanerne skal opdrages lidt til at spise morgenmad ude. De skal blive mere bevidste om, at det kan man godt, og jeg tror på, at det nok skal komme. Folk skal lige lære konceptet at kende, siger han.

- I København er der rigtig mange, som går ud og spiser om morgenen. Der er ofte helt proppet på de små morgenmadssteder klokken 10, og folk står simpelthen i kø udenfor og er villige til at vente på, at det bliver deres tur til at komme ind, forklarer han.

Michael Rune Rasmussen er 40 år og bor i Odense med sin kone og parrets tre børn. Indtil for tre et halvt år siden dannede København imidlertid ramme om familiens liv, og det var her, tanken om engang at åbne sit eget madsted, begyndte at spire i ham.

Hos ham bygger koncept på økologi og bæredygtighed - akkurat som det gør i The Organic Club, hvor han har lejet sig ind.

Når Michael Rune Rasmussen om morgenen tager sit læderforklæde på og giver sig til at kokkerere i det spartanske køkken i det ene hjørne af butikslokalet, er det i rollen som Speltfar.

- Jeg har i mange år været det klassiske billede på en musiker. Jeg røg smøger, drak spandevis af kaffe og spiste ikke specielt sundt. Men på et tidspunkt lagde jeg mit liv om. Dels fordi jeg fik børn, men også fordi jeg så folk rundt om mig blive syge, siger Michael Rune Rasmussen.

- Det, vi vælger at putte i munden, er det, kroppen ender med at sidde med. Det er derfor blevet helt vildt vigtigt for mig at spise mad, der er lavet på gode og økologiske råvarer. Og det er så det, man kan få her. Mit mål er at få Fødevarestyrelsens guldmærke inden for økologi, som man kan blive tildelt efter tre måneder, tilføjer han.

Indtil videre har musikeren et par måneder på bagen som Speltfar - en titel, Danmarks hovedstad i øvrigt også har inspireret Michael Rune Rasmussen til at bruge.

- Speltmor er jo et begreb, som stammer fra Østerbro. Det er på en måde et skældsord for en mor, som går lidt for højt op i, hvad hun putter i munden på sine børn. De får ingen sukker, men til gengæld masser af kerner og grøntsager. Speltfar er derimod ikke et særlig brugt ord, og jeg tænkte derfor, at jeg selv kunne være med til at definere, hvad det dækker over, siger han og uddyber:

- I min optik er det slet ikke negativt at gå op i, hvad man giver sine børn at spise. Men hos Speltfar kan man godt få sukker i sin morgenmadsvaffel. Det er bare økologisk, og maden er generelt lavet på rene råvarer.